Een nieuwe teambaas bij Ferrari zou volgens oud-Ferrari-voorzitter Luca di Montezemolo niet de oplossing zijn voor de problemen bij het team. De Italiaan stelt dat er een ‘nieuwe dynamiek’ nodig is en benadrukt dat Ferrari altijd meer kritiek te verduren krijgt dan andere teams.

Ferrari had een veelbelovende seizoenstart, maar mede door motorproblemen en fouten aan de pitmuur is duidelijk geworden dat de Scuderia dit seizoen nog niet klaar was voor de titel. Het heeft geleid tot kritiek op het bestuur van Ferrari, waar de positie van teambaas Mattia Binotto steeds meer onder druk is komen te staan.

Binotto kreeg voor de thuisrace van Ferrari op Monza de steun van Ferrari-voorzitter John Elkann, al benadrukte hij dat er wat moest veranderen omdat er ’te veel fouten’ zijn gemaakt. Binotto gaf na die uitspraken toe dat er veranderingen nodig zijn als Ferrari weer voor de titel wil gaan, wat sinds 2007 niet meer gebeurd is. “De manier waarop we communiceren, de manier waarop we onze beslissingen nemen… er zijn veranderingen nodig”, aldus Binotto.

Oud-Ferrari-voorzitter Luca di Montezemolo vindt dat het bij Ferrari aan een echte leider ontbreekt, al weet hij niet of een nieuwe teambaas het team vooruit zou helpen.

“Wij hebben ook fouten gemaakt”, geeft Di Montezemolo toe in gesprek met L’Équipe. Hij benadrukt dat dat ook geldt voor Mercedes en Red Bull, maar: “Ferrari is gewoon het team dat het meest in de media is. Ferrari zal niets vergeven worden omdat het Ferrari is.”

“We moeten begrijpen waarom sommige fouten zijn gemaakt en we moeten ze corrigeren”, voegt Di Montezemolo toe. Of een nieuwe teambaas de oplossing is, weet de Italiaan niet zo zeker. “Eén persoon alleen kan de Formule 1 niet winnen”, stelt hij, benadrukkend dat de Scuderia een ‘nieuwe dynamiek’ nodig heeft.