Nikita Mazepin moet zijn debuutseizoen in de Formule 1 wellicht vroegtijdig staken om te voldoen aan de Russische dienstplicht voor alle mannen boven de 18.

Mazepin mag dan niet rijden onder de Russische vlag in de Formule 1, dat maakt hem niet minder Russisch. En als Rus is hij, net als alle andere Russische mannen boven de 18, verplicht om één jaar in het leger te dienen. Het Russische leger wil graag dat Mazepin die plicht nu komt vervullen. “Nikita moet 23 races rijden dit jaar en ze vertellen hem dat hij het leger in moet”, zegt Mazepins vader Dmitry.

Dmitry Mazepin is eigenaar van Uralchem, een van de grootste fabrikanten van chemische producten ter wereld en tevens hoofdsponsor van Haas. De vader van Mazepin vertelt dat zijn zoon hem om hulp vroeg. “Hij zei tegen me: ‘Pap, wat moet ik doen? Ik heb elke twee weken een race.'” Maar volgens de miljardair trekt niemand in Rusland zich iets aan van zijn zoons verplichtingen in de Formule 1.

Rusland kreeg een flinke tik op de vingers nadat bleek dat het land grootschalig dopinggebruik onder atleten op de Winterspelen van 2014 in Sotsji zou hebben proberen te verdoezelen. Vorig jaar werd bekend dat Russische atleten nog wel deel konden nemen aan wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, maar niet onder de Russische vlag. Mazepin neemt daarom deel aan de Formule 1 onder de vlag van de RAF, de Russische Automobiel Federatie.

Om het nog lastiger te maken voor de sporters, worden er voor hen dus ook geen uitzonderingen gemaakt in de dienstplicht. “Het gaat niet alleen om Nikita Mazepin”, aldus Mazepin senior. “Maar ook om alle anderen in dezelfde situatie. De staat geeft geen moer om die atleten.”