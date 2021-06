Antonio Giovinazzi neemt het op voor de coureurs die betalen voor een plek in de Formule 1. Volgens de Italiaan hebben ook die coureurs hun plek verdiend met eerder geboekte resultaten.

Nicolas Latifi, Lance Stroll en Nikita Mazepin betalen een hoop geld voor hun stoeltje in de Formule 1. Maar volgens Alfa Romeo-coureur Giovinazzi maakt dat hen niet minder dan de rest. “Natuurlijk helpt het om een goede naam en veel geld te hebben”, zegt hij tegen auto, motor und sport. “Maar ze zijn hier omdat ze het verdienen.”

Giovinazzi is van mening dat de betalende coureurs in hun tijd vóór Formule 1 al genoeg goede resultaten hebben geboekt. “Ze hebben in andere series al laten zien dat ze kunnen winnen”, zegt hij. “Ze hebben zichzelf al bewezen in lagere categorieën.” Latifi en Mazepin wonnen inderdaad respectievelijk zes en twee races in de Formule 2. Stroll werd kampioen in het Europese Formule 3-kampioenschap voordat hij doorstroomde naar Formule 1.

Zolang ze genoeg blijven betalen, zijn pay drivers meestal wel zeker van een stoeltje in de Formule 1. Een luxe die Giovinazzi niet heeft. Zijn contract bij Alfa Romeo loopt na dit jaar af. Hoewel hij nog altijd onderdeel is van het Ferrari juniorprogramma, staat hij flink onder druk. Met name mede-Ferraritalent Mick Schumacher laat veel potentie zien bij Haas dit seizoen.

Maar onder druk bezwijkt hij niet, zegt Giovinazzi die in Monaco het eerste punt van het seizoen pakte. “Er zijn maar twintig coureurs in de Formule 1”, aldus de Italiaan. “Ik heb altijd met druk gereden.” Giovinazzi weet wat hij van Schumacher te vrezen heeft, maar houdt vertrouwen: “Mick heeft laten zien wat hij kan met zijn overwinningen in de Formule 3 en Formule 2. Hij is hier vanwege zijn resultaten. Ik ook.”