De directrice van het Belgische circuit Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, is op 51-jarige leeftijd overleden, zo meldt het circuit. Volgens Belgische media zou Maillet om het leven zijn gebracht door haar partner.

“Met grote droefheid hebben de teams van het circuit van Spa Francorchamps kennis genomen van het overlijden van Nathalie Maillet, Algemeen Directeur”, laat het circuit in een verklaring weten. “Op deze zeer droevige dag wenst het voltallige personeel zijn oprechte deelneming te betuigen aan de familie, naasten en vrienden van Nathalie. Het Circuit, maar ook de autosport, verliest vandaag een sterke vrouw met een blik die altijd op de toekomst gericht was.”

Foto: BSR Agency

Belgische media melden dat er zondag in de gemeente Gouvy in de provincie Luxemburg, waar Maillet woonde, een drama plaatsvond. Maillet en haar minnares zouden door haar partner om het leven zijn gebracht, waarna die partner zijn eigen leven zou hebben beëindigd. “De enige informatie die ik heb, is dat het gaat om een dubbele moord, gevolgd door zelfmoord in het huis van mevrouw Maillet”, aldus Véronique Léonard, de burgemeester van Gouvy, tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

“Mijn gedachten gaan uit naar de familie van Nathalie, haar ouders, haar dierbaren en haar medewerkers”, zegt Melchior Wathelet, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Circuit de Spa Francorchamps. “Ik weet hoezeer dit nieuws hard aankomt bij alle medewerkers van het Circuit en ik wil namens de hele raad van bestuur mijn oprechte deelneming betuigen aan het hele team. We verliezen vandaag een geweldige dame, een echte liefhebber van de autosport en van haar circuit en haar collega’s. Nathalie zal erg gemist worden. Ze was het gezicht van het circuit geworden, zij belichaamde de passie voor Francorchamps die wij allen delen.”

Maillet groeide op in een familie vol coureurs. Op 12-jarige leeftijd wilde Maillet graag karten, maar het budget liet dat niet toe. Ze ging architectuur studeren aan de universiteit van Londen, maar kon haar passie voor racen niet loslaten. Zo besloot ze om op 33-jarige leeftijd zichzelf aan te melden om coureur te worden. Ze won in 2006 de Fun Cup en werd dat jaar ook tweede in de Roadster Cup. Tegelijkertijd begon ze wat meer in de architectuur te werken, gespecialiseerd in eco-architectuur. Sinds juni 2016 stond Maillet als directrice aan het hoofd van Spa-Francorchamps.