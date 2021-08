Wedstrijdleider Michael Masi heeft benadrukt dat het Belgische circuit Spa-Francorchamps ‘nog steeds veilig’ is voor de Formule 1. Hij doet die uitspraak naar aanleiding van de zware GT3-crash afgelopen weekend.

Het circuit van Spa-Francorchamps heeft in de afgelopen twee jaar twee zware crashes gezien op de Raidillon. Twee jaar geleden kwam Formule 2-coureur Anthoine Hubert om het leven na een zware crash met Juan Manuel Correa, afgelopen weekend kwam daar tijdens de 24 uur van Spa een soortgelijke crash bij. Wonder boven wonder liep dat wel goed af voor de vier betrokken GT3-coureurs, al liep Williams-reservecoureur Jack Aitken wel meerdere verwondingen op.

Lees ook: Williams-reserve Jack Aitken loopt meerdere verwondingen op na zware crash 24 uur van Spa-Francorchamps

Met twee angstaanjagende crashes in Eau Rouge-Raidillon klinkt er steeds meer geluid om het circuit aan te passen om de veiligheid te verbeteren. Onder andere Alfa Romeo-reserve Callum Ilott liet weten dat het tijd werd voor veranderingen: “Genoeg is genoeg”, tweette hij. Volgens Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi is het circuit in de Ardennen nog steeds veilig genoeg voor de koningsklasse van de autosport.

“Er zijn op Spa wat werkzaamheden verricht op meerdere gebieden”, vertelt Masi aan Motorsport.com. “Maar het circuit beschikt nog steeds over de Grade 1-licentie.” Dat is de benodigde FIA-licentie om een Formule 1 race te mogen organiseren. “Er zijn wat aanpassingen en verbeteringen geweest die jaar op jaar zijn aangebracht. Ik denk dat, zoals het nu is, het nog steeds veilig is vanuit een FIA-perspectief.”

Lees ook: Correa over GT3-crash voor terugkeer naar Spa: ‘Angstaanjagende beelden’

“Niemand houdt ervan om grote incidenten te zien”, vervolgt Masi. “Ik ben gewoon blij dat de coureurs relatief in orde zijn. Ik heb vandaag een paar berichten in de media gezien en ze zijn in orde, wat het belangrijkste is. Ze hebben een herstel voor de boeg, maar dat is het algemene aspect daar”, besluit de Australiër.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.