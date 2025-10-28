Mickey Mouse en zijn vrienden gaan naar Las Vegas! De Formule 1 en nieuwe partner Disney kondigen aan hun samenwerking tijdens de GP Las Vegas officieel af te trappen, met onder meer een spectaculaire show voor de beroemde Bellagio-fonteinen. Mickey Mouse, het bekendste personage van het Amerikaanse mediaconglomeraat, speelt dan de hoofdrol in wat een ‘uniek optreden’ belooft te worden.

De Formule 1 kondigde afgelopen mei al de samenwerking met Disney aan. Het doel van de twee partijen is om gezamenlijk nieuwe ervaringen, content en merchandise aan de fans te kunnen bieden. In Las Vegas vindt de officiële aftrap van de samenwerking, met de naam ‘Fuel the Magic‘ plaats, zo maakt de Formule 1 afgelopen dinsdag officieel bekend. Tijdens het raceweekend in de Amerikaanse woestijnstad zullen Disney-personages Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck, Goofy en Pluto aanwezig zijn. Daarnaast lanceert de koningsklasse begin november samen met Disney nieuwe merchandise.

(De tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



‘Twee iconische merken’

De samenwerking trapt helemaal spectaculair af met een show voor de Bellagio-fonteinen. Hierin zal de beroemde Disney-muis ook de hoofdrol spelen. Daarnaast zullen de verschillende personages in de pitstraat te vinden zijn tijdens het Grand Prix-weekend. “We zijn verheugd om sport, popcultuur en entertainment te verenigen op een manier die zowel Mickey en zijn vrienden als F1-fans wereldwijd een onvergetelijke ervaring biedt”, vertelt Tasia Filippatos, president van Disney Consumer Products, over de aftrap van de nieuwe campagne in Las Vegas.

“Onze samenwerking met Disney bouwt voort op een gedeelde passie voor verhalen vertellen, innovatie en het creëren van onvergetelijke momenten”, voegt Emily Prazer, Chief Commercial Officer van de Formule 1, eraan toe. “Met het oog op de wereldwijde lancering van Disney’s Mickey & Friends en Formule 1 in 2026, zal het Fuel the Magic-programma twee iconische merken samenbrengen. Om zo fans van alle leeftijden een raceweekend te bieden vol creativiteit, entertainment en een vleugje magie.”

