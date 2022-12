Het was een van de grootste aanpassingen in de reglementen uit de Formule 1-geschiedenis. 2022 moest voor meer inhaalacties zorgen en betere races. FORMULE 1 Magazine neemt de resultaten onder de loep en blikt alvast vooruit op de technische kant van het nieuwe seizoen.

Nikolas Tombazis, technisch directeur van de FIA is over het algemeen tevreden met de nieuwe technische regels. “Ze hebben bereikt wat er verwacht werd. Het volgen van andere auto’s is makkelijker geworden. Het effect van turbulente lucht achter een auto is gedaald van 50 naar 25%”, stelt Tombazis.

De cijfers sluiten naadloos aan bij de woorden van Tombazis. In 2021 zag de Formule 1-fan gemiddeld 29.1 inhaalacties per race. In 2022 werd dit aantal behoorlijk verhoogd en werden er gemiddeld 36.2 (+24%) inhaalacties per race gedaan.

Toch brachten de nieuwe reglementen ook problemen. Het stuiteren was in het het eerste deel van het seizoen het gesprek van de dag. Na de zomerstop heeft de FIA besloten om de reglementen lichtelijk aan te passen: de flexibiliteit van de bodemplaat en van de beschermbarrière werden op beweeglijkheid gemeten. Dit heeft geresulteerd in minder problemen en een vrijwel volledige oplossing van het probleem.

Foto: Motorsport Images

Oog op 2023

Kunstmatig inhalen met behulp van DRS blijft nog steeds nodig. Tijdens de Grand Prix van Spanje was te zien dat Max Verstappen zonder DRS, maar wel met over het algemeen meer snelheid, niet langs George Russell kon komen. Toch wil de FIA wanneer het mogelijk is van het kunstmatige inhalen af. “Daar is het nu nog te vroeg voor, maar we zullen het DRS-effect verminderen op banen waar inhalen makkelijker blijkt”, aldus Tombazis.

De technisch directeur zegt dat door het ophogen van de bodemplaat teams ongeveer vijf tot zeven procent aan downforce verliezen, wat komt neer op ongeveer een halve seconde per ronde.

Foto: Motorsport Images

Regenraces

Het racen in natte omstandigheden baart de FIA nog altijd zorgen. Zodra de baan nat is, wordt vaak de auto erg onstabiel op aerodynamisch gebied. De FIA heeft twee oplossingen in gedachten, maar die worden op zijn vroegst in 2024 doorgevoerd. “Pirelli werkt aan betere banden voor races in natte omstandigheden, de FIA werkt aan een soort ‘spatbordenmodel’ dat dan alleen gebruikt zal worden tijdens natte omstandigheden”, gaat Tombazis verder. Het spatbordenmodel zal de hoeveelheid spray moeten verminderen, maar de aerodynamica zo min mogelijk verstoren.

