Charles Leclerc is niet van plan om zijn ‘eerlijke aanpak’ te veranderen. Het is volgens hem juist goed om fouten toe te geven omdat niet alleen hij, maar het team daardoor sterker wordt.

Leclerc heeft dit seizoen sterke races gehad, maar ook enkele mindere races door eigen fouten. Zo ook in Frankrijk, waar hij van de leiding crashte en direct zijn hand in eigen boezem stak. “Als ik zo blijf rijden, dan verdien ik de titel niet”, was de Monegask hard voor zichzelf. Die eerlijkheid naar zichzelf en het team toe zijn volgens Leclerc noodzakelijk als zij vooruitgang willen boeken.

“Zo werk ik”, zegt Leclerc tegen Auto, Motor und Sport. “Ik geef het toe als ik fouten heb gemaakt. Het gaat fout wanneer je je fouten wil verbergen, want dan groei je er niet van. Zodra ik een fout maak, vertrouw ik erop dat ik er sterker uit zal komen”, legt de Ferrari-coureur uit.

Dat sommige coureurs deze fouten proberen te verbergen omdat dit een teken van zwakte zou zijn, daar trekt Leclerc zich niets van aan. “Een fout kan uniek zijn, dat is heel normaal voor mij. Ik heb mijn fouten altijd toegegeven”, benadrukt de Monegask. “Ik denk niet dat dat slecht is. Als het team een fout maakt, vertel ik het ze ook. We zijn eerlijk tegen elkaar. Met deze manier van werken groeien we samen, dus ik wil mijn aanpak niet veranderen.”

Niet alleen Leclerc, ook Ferrari is volgens hem zelfkritisch. “Ik ben erg kritisch binnen het team, ik ben geen coureur die in het openbaar harde kritiek levert”, weet hij van zichzelf. “Maar in interne vergaderingen duw ik het team vooruit. Dat is mijn taak. Als ik fouten maak, zeg ik dat ook. Als het team fouten maakt, moeten we daar eerlijk over zijn. Ik moet kunnen zeggen wat ik denk”, besluit Leclerc.