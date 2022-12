Charles Leclerc heeft dit jaar ‘een paar dingen veranderd’ om zijn prestaties op de baan te verbeteren. Dat verklaart volgens hem ook het soms grote verschil met teamgenoot Carlos Sainz op de baan.

Net als vorig jaar was het verschil op de baan tussen Leclerc en Sainz regelmatig groot. Uiteindelijk had Leclerc een beter jaar dan Sainz, met 308 punten in totaal ten opzichte van de 246 die Sainz er scoorde. Leclerc begon sterker aan het seizoen dan Sainz, die enkele uitvalbeurten te verduren kreeg en ook snelheid tekortkwam om zijn Monegaskische teamgenoot bij te houden.

Hoe dat verschil te verklaren valt? “Ik heb een paar dingen veranderd”, legt Leclerc in gesprek met Auto, Motor und Sport uit. “De manier waarop ik werk en de manier waarop ik mezelf thuis discipline bijbreng.” Dat was in 2021 nog ‘een beetje freestyle’, geeft de Monegask toe. “Als ik dan thuis was, deed ik duizend dingen.”

Dat had zo ook zijn gevolgen voor zijn prestaties op de baan. “Om eerlijk te zijn was ik in 2021 vanaf de tweede seizoenshelft erg moe”, geeft Leclerc aan. “Dat beïnvloedde mij en mijn prestaties.”

Maar, stelt Leclerc, het kan ook aan de karakteristieken van de F1-75 liggen. “Het is mogelijk dat deze auto beter bij mij past”, meent hij. “We hadden een geweldige wintertest en hebben daar van alles geprobeerd. We hebben veel aandacht besteed aan de manier waarop ik de auto kan besturen. Dat zorgde ervoor dat ik het seizoen op een hoog niveau kon beginnen. Ik kon me echt focussen op de details”, besluit Leclerc.