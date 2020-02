McLaren heeft op haar futuristische hoofdkwartier in Woking haar nieuwe F1-auto voor 2020 gepresenteerd. De MCL35 moet het team helpen best of the rest te blijven.

“Ik vind hem mooi. Heel mooi”, zegt coureur Carlos Sainz over de nieuwe McLaren F1-auto voor 2020 die donderdag is gepresenteerd. “Die matte kleur is mooi. Maar hij ziet er ook dunner uit, strakker. Er is duidelijk hard aan gewerkt.”

Teamgenoot Lando Norris loopt ook warm voor de nieuwe tint papaya. “De McLaren MCL35 ziet er goed uit. Ik denk dat onze fans dat ook vinden. Ik kan in elk geval niet wachten er mee te rijden.”

Voor Norris wordt 2020 zijn tweede jaar in de Formule 1. “Ik heb in mijn eerste jaar veel geleerd van het team en van Carlos.” Doelen voor dit seizoen wil hij nog niet openlijk stellen. “Maar ik verheug me erop te zien waar we ten opzichte van onze rivalen staan.”

‘Nemen niets voor lief’

Sainz haalt aan dat McLaren in 2019 ‘een flinke sprong heeft gemaakt’. Het team finishte in 2018 als zesde, waarna het vorig jaar vierde en best of the rest werd achter de top drie. “Dat werkte motiverend, maar is ook een goede herinnering van hoe fel de strijd in de middenmoot is. We mogen dit jaar dus niets voor lief nemen.”

CEO Zak Brown sluit zich daar tijdens de presentatie van de McLaren F1-auto voor 2020 volledig bij aan. “We verheugen ons er weer op te gaan racen, maar moeten geconcentreerd en weloverwogen blijven”, blijft hij met beide benen op de grond staan. Tegelijkertijd brandt McLaren van de ambitie, weet hij. “Iedereen hier doet alles om McLaren geestdriftig voorwaarts te pushen.”

Teambaas Andreas Seidl noemt de presentatie van de nieuwe McLaren F1-auto voor 2020 ‘een belangrijk moment’ voor het team. “Vandaag zetten we een volgende stap op ons pad. Het is daarbij belangrijk niet zelfgenoegzaam te zijn”, haalt ook hij aan. “Er wacht ons namelijk een zwaar seizoen. Niets is makkelijk in de Formule 1 en de strijd in de middenmoot zal pittig zijn”, weet ook Seidl.

‘Hebben ons huiswerk gedaan’

Brown vult aan: “We hebben nog een lange weg te gaan.” De eerste stop op die weg: “De wintertests in Barcelona.” Daar gaat het team zich nu op voorbereiden, aldus Seidl. Het doel: “Veel kilometers maken.” Ondanks dat de realiteitszin overheerst, spreekt Seidl ook zijn vertrouwen uit. “We hebben ons huiswerk gedaan”, zegt hij met een blik op de McLaren MCL35. “Ik voel me er klaar voor.”