De line-up van de Ferrari Driver Academy voor 2023 is bekend. Het Italiaanse team heeft twee vrouwelijke coureurs en zes mannelijke coureurs vastgelegd terwijl het afscheid heeft genomen van Mick Schumacher en Robert Shwartzman.

Van de acht coureurs die namens de Ferrari Driver Academy in de juniorklassen zullen rijden, zijn er slechts twee nieuwe gezichten. De Finse Tuukka Taponen, die de FDA Scouting World Finals won, en de Braziliaanse Aurelia Nobels, die vorig jaar nog het FIA Girls on Track Rising Stars-programma won, zullen aan de slag gaan in de Formule 4.

De 17-jarige Rafael Camara en de 18-jarige Maya Weug, de eerste vrouwelijke coureur van de Ferrari Driver Academy, zijn te vinden in de Formule Regional-kampioenschappen. Een stap hoger, in de Formule 3, krijgt Dino Beganovic de kans om zich te bewijzen na een sterk seizoen in de Formula Regional. Ook Oliver Bearman en Arthur Leclerc, het broertje van Charles Leclerc, maken een opstapje: zij rijden in de Formule 2. De 17-jarige Bearman doet dat met het succesvolle Prema-team, de 22-jarige Leclerc stapt in bij DAMS.

Een opvallende afwezige is Robert Shwartzman. De in Israël geboren Rus reed jarenlang namens de Ferrari Driver Academy in de opstapklassen van de Formule 1, maar moet nu afscheid nemen van het opleidingsteam. Wel is Shwartzman, samen met Antonio Giovinazzi, nog reservecoureur voor het Formule 1-team van Ferrari.

Eerder maakte Ferrari al bekend dat Mick Schumacher uit de Ferrari Driver Academy zou verdwijnen. De twee partijen besloten hun samenwerking niet te verlengen, wat Schumacher de kans bood om bij Mercedes als reservecoureur aan de slag te gaan.