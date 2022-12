Ferrari heeft officieel afscheid genomen van Mick Schumacher. De twee partijen hebben gezamenlijk besloten hun samenwerking niet te verlengen. Schumacher maakte vier jaar lang deel uit van de Ferrari Driver Academy.

Schumacher kwam in 2019 bij de Ferrari-familie terecht. Hij maakte deel uit van de Ferrari Driver Academy en reed twee seizoenen onder die vlag in de Formule 2. In de opstapklasse van de Formule 1 veroverde Schumacher in zijn tweede seizoen de titel, waarna hij in 2021 met de steun van Ferrari bij het Amerikaanse Haas F1 terechtkwam.

Bij dat team kon Schumacher in zijn eerste seizoen weinig van zich laten zien, mede door de slecht presterende bolide. Dit jaar zette de Duitser een stap vooruit en scoorde hij zijn eerste punten, maar dat was niet genoeg voor het behoud van zijn zitje voor 2023. Schumacher moest plaatsmaken voor de terugkerende Nico Hülkenberg, die na drie jaar als reservecoureur weer fulltime gaat racen.

Lees ook: Schumacher richt zich op terugkeer in 2024: ‘Zo niet al in 2023’

Schumachers positie bij Haas stond al een tijdje onder druk, mede door geruchten dat zijn banden met Ferrari verbroken zouden worden. Nu heeft Ferrari officieel bekendgemaakt dat de twee partijen inderdaad hun samenwerking verbreken. Zo neemt Schumacher na vier jaar afscheid van de Ferrari Driver Academy.

Schumacher hoopt in 2024 weer terug te keren op de Formule 1-grid, maar wat zijn plannen voor 2023 zijn is nog niet bekend. Wel gaan er geruchten dat Schumacher naar de Mercedes-familie zal overstappen om daar een reserverol te bekleden.