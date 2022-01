Red Bull heeft de namen van de coureurs van het opleidingsteam voor 2022 onthuld. Maar liefst vijf van deze coureurs zullen hun succes beproeven in de Formule 2, de opstapklasse voor de Formule 1.

Red Bull heeft meerdere namen van afgelopen jaar vastgehouden. Zo zullen Jehan Daruvala, Liam Lawson en Jüri Vips opnieuw deelnemen aan de Formule 2. Daruvala maakt wel de overstap naar Prema, een van de succesvolste teams van de F2-grid. Bovendien maken twee Red Bull-juniors de overstap van de Formule 3 naar de Formule 2: F3-kampioen Dennis Hauger en Ayumu Iwasa. Red Bull neemt daarmee afscheid van F3-runner up Jack Doohan, die volgens de laatste geruchten de overstap maakt naar de Alpine Academy.

In de Formule 3 wordt het Red Bull-opleidingsteam ook goed gerepresenteerd. Jak Crawford en Jonny Edgar mogen zich opmaken voor hun tweede jaar in de Formule 3. Zij worden dit jaar ook vergezeld door Isack Hadjar. Crawford en Hadjar zullen ook nog eens deelnemen aan de F3 Asia voordat zij aan het Europese kampioenschap beginnen.

Nog een klasse daaronder zullen de jongere coureurs Yuto Nomura en Sota Arao deelnemen aan het Franse Formule 4-kampioenschap. Arvid Lindblad, die in augustus vijftien wordt, maakt de overstap van de karts naar de Formule 4. Ten slotte rijdt ook Noel Leon in de Red Bull-kleuren. Hij neemt deel aan de het Europese Formula Regional-kampioenschap nadat hij vorig jaar het F4 Honda-kampioenschap in de Verenigde Staten op zijn naam schreef.

Overzicht van de Red Bull-juniors voor 2022:

Jüri Vips – Formule 2 – HitechGP

Liam Lawson – Formule 2 – Carlin

Jehan Daruvala – Formule 2 – Prema Racing

Dennis Hauger – Formule 2 – Prema Racing

Ayumu Iwasa – Formule 2 – DAMS

Jonny Edgar – Formule 3 – Trident

Jak Crawford – Formule 3 & F3 Asia – Prema Racing

Isack Hadjar – Formule 3 & F3 Asia – HitechGP

Sota Arao – Franse F4 – FFSA Academy

Yuto Nomura – Franse F4 – FFSA Academy

Arvid Lindblad – F4 – Van Amersfoort

Noel Leon – Europese Formula Regional – Arden