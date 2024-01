De Formule 1 houdt de optie open om Barcelona toch te betrekken, ook al gaat de Grand Prix van Spanje nu naar Madrid. Volgens CEO Stefano Domenicali zijn er scenario’s mogelijk waarop beide steden onderdeel uitmaken van de Formule 1.

Op dinsdag maakte de Formule 1 bekend dat Madrid de nieuwe thuisplaats van de Grand Prix van Spanje zal zijn. Daarmee neemt de Spaanse hoofdstad deze rol van Barcelona over, van 2026 tot en met 2035. Toch hoeft dit volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali niet te betekenen dat de Formule 1 volledig vertrekt uit Barcelona. Op de website van de Formule 1 probeert Domenicali wat duidelijkheid te scheppen.

“Om twijfel te voorkomen en om het meteen duidelijk te maken: het feit dat we naar Madrid gaan, betekent niet dat we in de toekomst niet meer in Barcelona zitten. We voeren nog steeds gesprekken om te zien of we onze samenwerking met Barcelona kunnen verlengen. We hebben een erg goede relatie met hen.”

Wat deze samenwerking precies inhoudt, wil Domenicali niet zeggen. Het is niet onmogelijk dat er een tweede race in Spanje wordt gehouden. Zo’n tien jaar geleden gebeurde dat ook al, toen Barcelona en Valencia allebei een Grand Prix organiseerden. Momenteel zijn Italië en de Verenigde Staten de enige landen die meerdere races in één seizoen hebben. Hoe dan ook is het belangrijk om de banden met Spanje goed warm te houden.

“Spanje stond als afzetmarkt een paar jaar geleden niet echt op onze radar”, vervolgt Domenicali. “Tegenwoordig is het erg belangrijk. We hebben een nieuwe deal gesloten met de Spaanse zender DAZN tot tenminste eind 2026. Het is wel prettig om dit probleem te hebben, dat meerdere steden in hetzelfde land een race willen organiseren. Het geeft aan hoeveel wij waard zijn. Maar we moeten wel gefocust blijven op de reden van ons succes. We moeten niet gemakzuchtig worden.”

‘Madrid wil investeren’

De toetreding van Madrid betekent dat er voor het eerst in lange tijd weer een nieuwe race in Europa is aangekondigd. De afgelopen jaren kwamen de nieuwe circuits vooral uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Volgens Domenicali is dit een teken van de staat van de Formule 1 in Europa.

“Het geeft aan dat er wereldwijd nog steeds interesse is in onze sport. Het laat zien dat op een moment dat Europa wordt gezien als een plek die niet klaar is om te investeren in onze sport, Madrid en anderen tonen dat dit wel het geval is. Ze hebben een erg interessant project. De komende jaren zal dit worden uitgebreid. Het voorstel dat wij van de promotor kregen was geweldig. Sinds dag één is het een open discussie geweest om te kijken wat we van dit evenement kunnen maken.”

