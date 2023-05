De Italiaan Stefano Domenicali, de huidige CEO van de Formule 1, vindt dat de coureurs zich niet egoïstisch moeten opstellen. Hij zegt dat naar aanleiding van de kritiek van veel rijders op recente innovaties in de sport, zoals de sprintraces en de pré-raceshow in Miami. “Coureurs moeten het grotere plaatje zien”, meent hij.

Domenicali zegt in een interview in The Daily Mail uit dat het algemeen belang van de sport altijd boven het individuele belang van coureurs, teams en anderen moet gaan.

“Ik wil geen maatschappij waarin mensen niet kunnen zeggen wat ze willen, maar coureurs moeten niet egoïstisch zijn. Onze sport groeit juist, omdat we groter denken. Soms voelt het ongemakkelijk als we uit onze comfortzone stappen en nieuwe dingen introduceren, maar we mogen niet genoegzaam achterover leunen. Aan het eind van het seizoen kunnen we de sprintraces evalueren. Maar we hebben een nieuw publiek, dat we waar voor hun geld moeten bieden. Coureurs moeten we niet ieder weekendje rondjes laten rijden alleen voor het gemak van de coureurs en hun ingenieurs”, aldus Domenicali, die eerder pleitte voor het afschaffen van de vrije trainingen.

‘Max Verstappen geboren in een auto’

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen was één van de coureurs die kritisch was op het sprintformat, zoals hij ook niet te spreken was over het alsmaar toenemende aantal races. Dit seizoen stonden er aanvankelijk 24 races gepland. Dat werden er 22 doordat respectievelijk China en Imola wegvielen. Domenicali heeft de Nederlandse troef van Red Bull Racing over de kwesties gesproken. “Max is geboren in een auto en houdt van de sport. Ik verwacht dat hij langer in de F1 actief zal blijven dan ik.”

