Het is volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali nodig om met een ‘goede analyse’ te komen om de gaten tussen de teams te kunnen begrijpen. De Italiaan verwacht dan ook geen spectaculair slot in Abu Dhabi zoals vorig jaar, omdat het gat tussen de leiders en de rest te groot is.

De nieuwe technische regels moesten de actie op de baan verbeteren terwijl de Formule 1 met onder meer het budgetplafond had gehoopt dat het veld dichter bij elkaar zou zitten. Dat eerste lijkt geslaagd, dat tweede een stuk minder. Red Bull en Ferrari ontpopten zich tot de duidelijke favorieten terwijl de gaten naar de rest van het veld aanzienlijk waren en nog altijd zijn.

Voor Formule 1-baas Stefano Domenicali reden genoeg om niet in een spannende seizoenfinale te geloven. “Het is duidelijk dat een kampioenschap met deze verschillen tussen de eerste en de tweede plaats niet de finale oplevert die we vorig jaar zagen”, zegt Domenicali. “Maar desondanks zijn de resterende Grands Prix uitverkocht.”

Domenicali benadrukt dat het vanuit technisch oogpunt ‘belangrijk’ is om te begrijpen ‘hoe snel prestatieverschillen kunnen worden gedicht’. “Dit is een van de punten waarop het reglement is gebaseerd. We moeten ook zien hoeveel de prestaties van de auto’s werden beïnvloed door het reglement, en hoeveel door betrouwbaarheid of managementproblemen. Er is een goede analyse nodig om te begrijpen wat het grote gat tussen de leiders en de rest heeft veroorzaakt.”

Domenicali is dus niet helemaal tevreden over het resultaat van de nieuwe regels, maar bekijkt het graag ook van de positieve kant. “Want als we het klassement als geheel bekijken, zien we dat er achter de leider strakkere gevechten zijn dan in het verleden”, stelt de Italiaan. Hij weet bovendien zeker: “De regelgeving zal de komende jaren leiden tot verkleining van de kloof die er nu is tussen de leiders en de rest.”