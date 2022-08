De toetreding van het Duitse automerk Audi tot de Formule 1 is een bevestiging dat “de sport met het nieuwe motorreglement de goede richting opgaat.“

Dat zei Formule 1-directeur Stefano Domenicali vanochtend, direct na de aankondiging dat de autoproducent uit Ingolstadt vanaf 2026 met een eigen krachtbron de Formule 1 zal komen versterken. Audi heeft voor de koningsklasse van de autosport gekozen omdat het vol wil inzetten op elektrificatie en de synthetische brandstoffen, die vanaf 2026 de norm worden in de Formule 1, wil omarmen.

“Het is een geweldige dag voor de sport”, aldus Domenicali. “Audi is een iconisch automerk, een pionier en technologische innovator. Dit is een belangrijk moment voor onze sport en het is ook een erkenning dat onze overstap naar duurzaam aangedreven hybride motoren in 2026 een oplossing is voor de automobielindustrie.”

(Getty Images)

Oude bekende

Domenicali speelde zelf een belangrijke rol bij het binnenhengelen van Audi. De Italiaan vertrok in 2014 als teambaas van Ferrari naar Audi waar hij enkele jaren de activiteiten van Lamborghini onder zich had. “Natuurlijk ben ik persoonlijk erg blij met deze stap. Deze reis is al jaren geleden begonnen en komt nu echt tot leven. Ik ben blij dat te zien.”

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem toonde zich verheugd. “Dit is een mijlpaal voor de Formule 1 en de FIA. Ik wil alle teams bedanken die betrokken zijn geweest bij deze aankondiging. Het is een bevestiging van het harde werk dat door alle betrokkene is verricht.” Ben Sulayem benadrukte nog eens dat het nieuwe motorreglement voor Audi de beslissende doorslag heeft gegeven. “Het [nieuwe] reglement heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwkomers in ’s werelds hoogste autosportklasse. De aanwezigheid van Audi hier vandaag is daar een resultaat van.”

