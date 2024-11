Formule 1-baas Stefano Domenicali onthult dat er ‘heel snel’ officieel nieuws komt over de toekomst van een aantal Europese circuits op de F1-kalender. Het contract van veel van deze circuits, waaronder Zandvoort en Spa-Francorchamps, loopt namelijk in 2025 af. Domenicali sluit een roulatiesysteem tussen de Europese races niet uit.

Voor onder andere Zandvoort, Spa-Francorchamps, Monza en Monaco loopt in 2025 het contract af. Eerder meldde FORMULE 1 Magazine al dat de Dutch GP op de kalender blijft en gaat rouleren.

LEES OOK: EXCLUSIEF: Dutch GP Zandvoort blijft op F1-kalender, wel beurtelings met België

“(Met het oog op, red.) 2026 en ook daarna hebben we natuurlijk binnenkort nieuws te melden over de mogelijkheid om op middellange termijn een aantal Europese Grands Prix te laten rouleren en over andere nieuwe opties die later komen”, zegt Domenicali, tegen het Italiaanse Formu1a.uno, over de toekomst van de Europese circuits. “En dit is iets dat we natuurlijk te zijner tijd zullen ophelderen.”

’24 is een evenwichtig aantal’

Het laten rouleren van bepaalde circuits is volgens Domenicali de juiste keuze, omdat er niet meer Grands Prix aan de kalender kunnen worden toegevoegd. “We geloven dat de balans die we hebben in termen van aantallen de juiste is, dus 24 is het evenwichtige aantal dat we juist achten”, aldus de Formule 1-baas. “En ik geloof dat alle voorstellen die op onze tafel komen ons alleen maar de mogelijkheid geven om een nog betere keuze te maken voor onze toekomst.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!