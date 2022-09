Stefano Domenicali ziet het toetreden van nieuwe Formule 1-teams niet direct zitten. Al langere tijd wordt er gesproken over toetreding van nieuwe teams in de koningsklasse, maar dat lijkt er de komende tijd niet van te komen.

“Het heeft zijn voor- en nadelen om nieuwe teams te verwelkomen in de Formule 1. Logischerwijs creëert het nieuwe zitjes voor rijders, maar je moet ook denken aan de competitie”, vertelt Domenicali in gesprek met Sky Sports F1. De oud-teambaas van Ferrari is van mening dat een nieuw team op financieel en sportief gebied op een bepaald niveau moet zitten als ze de Formule 1 binnenkomen, maar dat niet iets is wat op dit moment nodig is.

“Formule 1 is op dit moment enorm competitief, nieuwe teams moeten dat niveau hebben als ze de sport binnenkomen. Het meest belangrijk is dat het format blijft werken en nieuwe teams zijn daar op dit moment niet voor nodig”, gaat Domenicali verder.

Haas is het laatste Formule 1-team dat in 2016 zijn intrede deed in de koningsklasse. Hiervoor waren het HRT en Caterham die een aantal jaar in de Formule 1 hebben gezeten, maar dat was geen succes. “Je moet een goede balans zien te vinden. Natuurlijk is het goed om meer stoeltjes te hebben, maar er is altijd een limiet”, sluit Domenicali af.