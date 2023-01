Veel zaken zullen pas ‘last-minute’ klaar zijn voor de Grand Prix van Las Vegas, voorspelt Formule 1-baas Stefano Domenicali. De Formule 1 wil van de beroemde Amerikaanse stad een plek maken waar ‘de sport ontwikkeld wordt’.

Het was jarenlang de droom van de Formule 1 om een race in Las Vegas te organiseren en dit jaar is het zover. Op 18 november, zaterdagavond in de Verenigde Staten, zullen de twintig coureurs het tegen elkaar opnemen op het stratencircuit door de neonverlichte stad, waarbij ze langs onder meer Caesars Palace, de Bellagio-fonteinen en de ‘Eiffeltoren’ scheuren.

De werkzaamheden om de beroemde stad gereed te krijgen voor de Formule 1-race zullen vanaf april beginnen, laat Las Vegas Convention and Visitors Authority-CEO Steve Hill weten bij Preview Las Vegas, een evenement waar vooruitgeblikt werd op de race. “Het is een relatief kort tijdsbestek, maar Las Vegas weet hoe het dit soort grote projecten moet uitvoeren”, stelt Hill. “We gaan ervoor zorgen dat het lukt.”

De Formule 1 is van plan om de werkzaamheden aan het circuit in etappes te doen, om zo verstoringen voor de lokale ondernemers te beperken. Dat betekent ook dat er veel dingen pas ‘last-minute klaar zullen zijn’, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Dat hoort bij het spel. Maar we hebben ongelofelijke professionaliteit gevonden in de gemeenschap die met ons werkt.”

De Formule 1 moet een van de grootste evenementen van Las Vegas worden en Domenicali benadrukt dat deze Grand Prix, in tegenstelling tot een evenement als de Super Bowl, voor de komende jaren gepland staat. “De Super Bowl is er slechts één jaar, maar wij blijven hier een lange tijd”, doelt Domenicali op de NFL-wedstrijd die volgend jaar in Las Vegas georganiseerd wordt. Uiteindelijk wil de Italiaan van Las Vegas ‘een plek maken waar we de sport ontwikkelen’.

Volgens de CEO van de Las Vegas Grand Prix, Renee Wilm, zal de Formule 1-race een impact van 1,3 miljard dollar hebben op de stad. Daarbij houdt de organisatie rekening met uitgaven van de fans die rond de 966 miljoen dollar moeten liggen. Bovendien verwachten zij elke dag rond de 100.000 toeschouwers te verwelkomen.