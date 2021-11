Formule 1-baas Stefano Domenicali is ervan overtuigd dat zijn sport kan bijdragen aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in landen als Saoedi-Arabië en Qatar.

De twee landen in het Midden-Oosten staan de komende weken voor het eerst op de F1-kalender en daar is veel kritiek op. Ze zouden de Formule 1 willen gebruiken om hun imago op te poetsen. Domenicali begrijpt die kritiek, maar laat in een interview met de BBC weten dat de Formule 1 juist kan helpen om veranderingen teweeg te brengen. “Ik geloof echt dat de schijnwerpers die we op deze landen richten, goed zullen zijn voor de wil en de wens tot verandering die deze landen tonen.”

De Italiaan vindt het verstandiger om met landen als Saoedi-Arabië en Qatar de dialoog aan te gaan over mensenrechten dan ze te boycotten. “Ik geloof niet dat het afsluiten van landen en zeggen dat we daar niet willen zijn, zal helpen om de situatie te verbeteren. In feite zal het tegendeel het geval zijn. Het betekent niet dat alles perfect is, maar wat we doen gaat zeker in de goede richting.”

Volgens Domenicali bevatten de contracten tussen de Formule 1 en de bekritiseerde landen clausules waarin staat dat de landen verplicht worden om “de mensenrechten te respecteren in alle aspecten van hun associatie met de sport.” Een wollige omschrijving voor het beschermen van de rechten van onder andere de mensen die in Saoedi-Arabië aan en op het circuit werken. Die rechten worden gemonitord door onafhankelijke controleurs.

En in Qatar dat onder vuur ligt vanwege de erbarmelijke omstandigheden bij de bouw van de voetbalstadions, wil men de Formule 1 gebruiken als instrument van verandering. “Net als andere internationale sportevenementen in Qatar zal het partnerschap met de Formule 1 economische diversificatie ondersteunen, lokale sportbeoefening aanmoedigen en als katalysator dienen om hervormingen te versnellen”, zegt Domenicali. “Qatar heeft de schijnwerpers die het organiseren van internationale sportevenementen met zich meebrengt omarmd en gebruikt deze om positieve en blijvende veranderingen door te voeren.”