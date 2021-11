De Formule 1-teams arriveren dit weekend bij het laatste station van de uitdagende triple-header: Qatar. Het is voor het eerst dat de Formule 1 naar dat land trekt voor een Grand Prix en dus staan de teams opnieuw voor een uitdaging.

Het Losail International Circuit is misschien onbekend voor de Formule 1, maar voor de MotoGP is het al jaren het decor van de seizoensopening. Het is een snel, vloeiend circuit met enkele harde remzones. De Formule 1 zal dat circuit voor dit weekend in ieder geval aandoen, maar vanaf 2023 staat Qatar voor maar liefst tien jaar op de kalender. Of dat dan nog op Losail zal zijn is niet bekend. De Formule 1 bekeek namelijk ook opties voor een stratencircuit elders in het land. Voor wie alvast een idee wil krijgen van de lay-out van Losail: onderaan het bericht staat een video van een rondje op het virtuele circuit.

Lees ook: Formule 1 voegt Qatar toe aan kalender, vanaf 2023 tien jaar op kalender

Na drie races op het Amerikaanse continent keert de Formule 1 nu dus naar het Midden-Oosten, waardoor de starttijden van de sessies weer wat vertrouwder moeten aanvoelen voor de Europese fans. Geen avondwerk meer, maar gewoon in de middag, aangezien de kwalificatie en de race om 15:00 uur zullen beginnen.

Tijdschema GP Qatar (Nederlandse tijden):

Vrijdag 19 november

Vrije Training 1: 11:30 uur – 12:30 uur

Vrije Training 2: 15:00 uur – 16:00 uur

Zaterdag 20 november

Vrije Training 3: 12:00 uur – 13:00 uur

Kwalificatie: 15:00 uur – 16:00 uur

Zondag 21 november

Race: 15:00 uur – 17:00 uur

FORMULE 1 reed alvast een rondje op het virtuele Losail International Circuit: