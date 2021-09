De Formule 1 trekt dit jaar voor het eerst naar Qatar voor een Grand Prix. Het Losail International Circuit zal van 19 tot en met 21 november decor zijn van een Formule 1-race. Eenmalig blijft het echter niet: het circuit heeft een deal voor maar liefst tien jaar getekend dat vanaf 2023 van kracht gaat.

Het Losail International Circuit beschikt over de benodigde Grade 1-licentie van de FIA om een Formule 1-race te mogen organiseren, maar is vooral bekend als seizoensopening voor de MotoGP. Het circuit zal vanaf dit seizoen ook bekend staan als decor van een Formule 1-race, nu de Formule 1 een deal heeft gesloten met de organisatie van het circuit. Zij vullen het lege plekje op de kalender op, dat ontstond na de definitieve afgelasting van de Grand Prix van Australië.

Naast het feit dat Qatar dit seizoen als invaller op de kalender verschijnt, heeft de Formule 1 ook bekendgemaakt dat het een tienjarig contract heeft getekend met de organisatie. Dat contract gaat vanaf 2023 in, dus in 2022 zal de race een jaartje ontbreken. Het seizoen 2021 zal dus afsluiten met drie races in het Midden-Oosten: eerst zal de Formule 1 naar Qatar trekken, waarna de eerste Grand Prix in Saoedi-Arabië verreden wordt op 5 december. Het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten in Abu Dhabi, op 12 december.

“We zijn erg verheugd om Qatar dit seizoen en voor de langere termijn vanaf 2023 te mogen verwelkomen op de Formule 1-kalender”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “De Qatar Motor & Motorcycle Federation en de autoriteiten zijn ongelooflijk geweest en hebben met grote snelheid gehandeld om ervoor te zorgen dat de race dit seizoen kan plaatsvinden op het Losail Circuit, bij velen bekend als de gastheer van de MotoGP.”

“We hebben laten zien dat we ons kunnen blijven aanpassen en er is enorme belangstelling voor onze sport en veel locaties hopen op een Grand Prix”, vervolgt Domenicali. “De enorme inzet van alle teams, de Formule 1 en de FIA heeft het mogelijk gemaakt om een kalender van 22 races af te leveren, iets wat zeer indrukwekkend is in een uitdagend jaar en dat is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn”, aldus de Italiaan.

Het Losail International Circuit is 5,4 kilometer lang en telt zestien bochten. Het is voor de motoren van de MotoGP een circuit waar hoge topsnelheden gehaald worden en het staat bekend als een vloeiend circuit met veel snelle bochten.