De Formule 1 trekt dit seizoen voor het eerst naar Qatar. Het Losail International Circuit zal voor dit jaar fungeren als invaller, maar vanaf 2023 staat Qatar voor maar liefst tien jaar op de kalender. Of dat ook op Losail zal zijn is nog maar de vraag, maar voor nu zal Losail in ieder geval dit jaar het toneel zijn van een Grand Prix. Maar hoe ziet dat circuit in Qatar er nou precies uit? FORMULE 1 heeft alvast een virtueel rondje afgelegd.

Het Losail International Circuit is een bekende voor de MotoGP-fanaten. Het circuit is al sinds 2004 het decor voor de seizoensopening van de koningsklasse van de tweewielers en levert regelmatig vuurwerk op dankzij de enorme slipstream op start/finish. Losail is 5,4 kilometer lang en telt zestien bochten, waarvan tien naar rechts en zes naar links. Het is voor de motoren een vloeiend circuit, maar biedt ook zeker uitdagingen met de zware remzones. Voor de Formule 1 zal het, zo blijkt uit het virtuele rondje, vooral een zeer snel circuit zijn. Inhaalacties zou men in de eerste bocht kunnen verwachten, maar ook in bocht 4, 6 en 16 zouden de coureurs het nog kunnen proberen.

