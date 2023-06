Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zijn positie over de toetreding van nieuwe F1-teams verduidelijkt. In de Beyond the Grid podcast gaat Domenicali in op de mogelijkheid van nieuwe teams en maakt hij duidelijk dat hij redelijk tevreden is met de huidige stand van zaken.

Eerder dit jaar opende de FIA de inschrijving voor nieuwe Formule 1-teams. De meest duidelijke kandidaat was Andretti Autosport, de organisatie van Mario Andretti (F1-kampioen in 1978) en zijn zoon Michael. Hoewel de organisatie erg actief is in tal van raceklassen, ondervond het team flinke tegenstand vanuit de Formule 1. Onder andere Domenicali bleek niet zo enthousiast om het nieuwe team toe te laten.

“Persoonlijk denk ik niet dat het nodig is”, verklaart Domenicali. “Als je een goede show hebt, dan zijn 20 auto’s ook wel voldoende. Maar laten we het afwachten. Mijn ‘nee’ is niet tegen een algemene toetreding, laat dat duidelijk zijn. Het is niet alsof ik iedereen wil weren. Ik wil alleen graag zien dat het juiste team toetreedt. Iemand die in F1 geïnvesteerd heeft de afgelopen tijd. Iedereen wil wel graag erbij komen, maar we moeten voorzichtig zijn en de juiste keuze maken, dat is alles wat ik zeg.”

Instapkosten

Wie die ‘juiste keuze’ ook mag zijn, duidelijk is dat ze een flink bedrag met zich mee moeten brengen. Er is een officiëel bedrag vastgelegd van 200 miljoen aan instapkosten, maar zoals bleek in de hele saga rondom de toetreding van Andretti is dat volgens sommige teams nog steeds niet voldoende. Door de toegenomen interesse in de sport en de hogere financiële stabiliteit door de budgetcap, is het ineens veel winstgevender geworden om een F1-team te runnen. Domenicali ziet ook dat er veel geld ingelegd moet worden.

“Twee jaar geleden, toen het nieuwe Concorde Agreement werd getekend, hadden we het erover hoeveel een team waard moet zijn als het naar de F1 wil komen. We plakten er toen het getal van 200 miljoen op. Dat leek toen ondenkbaar, want in het verleden werden teams soms verkocht voor slechts één pond. Nu zijn er organisaties die maar liefst 1 miljard bieden en dat wordt nog steeds geweigerd. Kan je je dat voorstellen?”