De FIA is begonnen met een aanmeldprocedure, waarmee het bestuursorgaan de deur open zet voor de komst van nieuwe Formule 1-teams vanaf 2025.

De FIA kondigt aan dat dat het officieel ‘een aanmeldprocedure om potentiële teams te identificeren die op competitief niveau willen deelnemen aan het FIA Formule 1-wereldkampioenschap’ is gestart. Mocht een aanvraag goedgekeurd worden, dan kan het nieuwe team ervoor kiezen om in 2025, 2026 of 2027 in te stappen in de Formule 1.

De FIA benadrukt dat zij bepalen welke kandidaten gekozen worden. Dat gebeurt op basis van de ‘algemene langetermijnbelangen van het kampioenschap, samen met de toepasselijke reglementen en bestuursregelingen’. De kandidaten worden op acht punten beoordeeld, waarbij onder meer gekeken wordt naar de technische capaciteit en de middelen van het team, evenals het vermogen van het team om te voldoen aan de sportieve, technische en financiële regels van de Formule 1.

Lees ook: FIA-president ziet ‘geen reden’ om F1-grid niet uit te breiden naar 12 teams

Daarnaast zal de FIA oordelen of een kandidaat de financiële eisen van een Formule 1-deelname aankunnen. Daarvoor moet een potentieel nieuw team een plan voor de eerste vijf jaar opstellen, waarna de FIA beoordeelt of de kandidaat genoeg toegevoegde waarde biedt voor de sport, ‘met inbegrip van zijn reputatie en integriteit’. Het bestuursorgaan plaatst wel een kanttekening dat de eigenaar van de Formule 1, Liberty Media, ‘ook aanvullende selectiecriteria/voorwaarden kan opleggen’.

Andretti

Het nieuws volgt na de nadrukkelijke interesse van Andretti Autosport, dat samen met General Motors onder de naam Cadillac tot de Formule 1 wil toetreden. De plannen van Andretti werden verwelkomd door de FIA, maar de Formule 1 liep er nog niet helemaal warm voor. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft zich vaker uitgesproken tegen de komst van een elfde team, nu het voor de tien huidige teams een financieel stabiele tijd is. De teams vrezen voor minder inkomsten omdat zij dan het prijzengeld onder meer teams moeten verdelen. Bovendien zou het ‘entreegeld’ van 200 miljoen dollar, in 2019 vastgelegd ter bescherming van de teams, niet meer voldoende zijn.

De Formule 1 stelde destijds dat een nieuw team niet alleen de goedkeuring van de FIA, maar ook van de Formule 1 vereist. Zij benadrukten daarnaast dat ze het kampioenschap ‘geloofwaardig en stabiel’ willen houden en dat nieuwkomers door belanghebbenden getoetst zullen worden op die doelstellingen.

Dat de FIA nu dus officieel de deur open heeft gezet voor nieuwe teams, betekent niet dat deze er ook zullen komen. Het aantal deelnemende teams is beperkt tot twaalf, maar dan moeten de Formule 1 en de teams wel akkoord gaan met de uitbreiding. Mocht een kandidaat niet geschikt bevonden worden door de FIA en/of de Formule 1, dan blijft het veld ook op tien teams steken.