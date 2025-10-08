Wat moeten klassieke circuits doen om hun plekje op de Formule 1-kalender ook in de toekomst te behouden? Met name de Europese Grands Prix komen steeds meer onder druk te staan, nu dat verschillende landen in de rij staan om een eigen thuisrace te organiseren. Formule 1-CEO Stefano Domenicali waarschuwt dat historische waarde niet genoeg is om een plekje in de koningsklasse te bemachtigen, omdat nieuwere fans minder geven om de geschiedenis van de circuits.

De populariteit van de Formule 1 groeit door, en steeds meer landen staan in de rij om een eigen Grand Prix te mogen organiseren. Zo gaven onder meer Rwanda, Zuid-Afrika en Thailand al aan de Formule 1 naar hun land te willen halen. Ook Zuid-Korea ziet een Grand Prix organiseren wel zitten, en Toto Wolff is alvast groot voorstander. Met zoveel belangstelling voor het organiseren van een nieuwe Grand Prix dreigen Europese races steeds meer te verdwijnen. Zo staat de Dutch GP in 2026 voor het laatst op de Formule 1-kalender, en dreigt ook Circuit Barcelona-Catalunya in navolging van de GP Emilia-Romagna over twee jaar van de kalender te verdwijnen.

Geschiedenis niet genoeg

Formule 1-CEO Stefano Domenicali waarschuwt de klassieke circuits dat ze niet zomaar het recht hebben om in de koningsklasse te blijven. “Het is natuurlijk een pluspunt als een Grand Prix deze historische waarde heeft, maar het is niet voldoende”, legt de Italiaan uit aan BSMT. Volgens Domenicali maken nieuwe fans van de autosport namelijk geen onderscheid tussen oudere en nieuwe circuits.

“Het is een element dat belangrijk is voor mensen zoals ik, die de Formule 1 al sinds hun kindertijd volgen”, vervolgt Domenicali. “Maar voor veel jonge mensen die vandaag de dag de Formule 1 volgen – zo vertelt de data ons – maakt het voor hen geen verschil of er in Monte Carlo wordt geracet of op het nieuwe circuit in Las Vegas. Dit is dus geen fundamenteel element voor ons.”

Investeringen

De Italiaan legt ook meteen uit hoe historische Grands Prix hun plekje in de koningsklasse wel kunnen behouden. “De geschiedenis moet worden ondersteund door een structuur die naar de toekomst kijkt, die investeringen in infrastructuur mogelijk maakt om het circuit zo te verbeteren – aangezien tickets niet bepaald goedkoop zijn – om diensten te verlenen aan fans op alle niveaus.” Volgens Domenicali is het namelijk niet waarschijnlijk dat het aantal Formule 1-races in het seizoen verder groeit dan het huidige aantal van 24.

