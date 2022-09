Formule 1-baas Stefano Domenicali is ervan overtuigd dat Mick Schumacher ook in 2023 op de Formule 1-grid staat. De Italiaan vindt dat hij op basis van verdienste een zitje verdient, maar het zou volgens hem ook meteen goed nieuws zijn voor Duitse autosportfans.

Schumacher maakt volgens Haas-teambaas Günther Steiner nog ’50-50′ kans op het zitje bij het team voor 2023. De 23-jarige Duitser heeft dit seizoen vooruitgang geboekt en zijn eerste punten gescoord, maar of dat voldoende is voor een zitje in 2023 is nog maar de vraag. Haas heeft al aangegeven dat het een afweging maakt tussen jong talent, of een ervaren rot als Nico Hülkenberg.

Met het aanstaande afscheid van Vettel en het mogelijke vertrek van Schumacher, dreigt er voor het eerst sinds 1981 géén Duitse coureur op de Formule 1-grid te staan. Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat er alsnog een plek is voor Schumacher.

Lees ook: Brawn neemt het op voor Schumacher: ‘Hij verdient een plek in Formule 1’

“Natuurlijk geef ik erom, Duitsland is altijd een deel van de Formule 1 geweest”, zegt Domenicali tegen Spiegel. “Sinds de dagen van Michael Schumacher weten we hoe belangrijk het voor een natie is om een held, een kampioen te kunnen aanmoedigen.”

“Dat maken we nu mee met Max Verstappen en de Nederlanders”, haalt de Italiaan als voorbeeld aan. “Dus ik hoop echt dat Mick Schumacher ook voor volgend jaar een zitje in de Formule 1 vindt. Hij verdient het”, aldus de Formule 1-baas.

Domenicali benadrukt dat het dan niet alleen om zijn nationaliteit gaat. Ook zijn prestaties op de baan zijn goed genoeg voor een zitje, meent hij. “Absoluut. Hij heeft laten zien dat hij over de nodige professionaliteit beschikt. Ik weet zeker dat hij zijn capaciteiten zal bewijzen tot het einde van het seizoen en dat de naam Schumacher in de Formule 1 zal blijven!”