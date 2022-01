Stefano Domenicali – de CEO van de Formule 1 – vindt het teleurstellend dat er vanuit Duitsland nauwelijks nog belangstelling is voor een Grand Prix.

Ondanks dat het Duitse automerk Mercedes de afgelopen acht seizoenen het te kloppen team was en er met Sebastian Vettel en Mick Schumacher twee landgenoten meedoen, is men bij de Oosterburen nauwelijks nog geïnteresseerd in de koningsklasse van de autosport. Als gevolg van die tanende interesse staat er niet langer een race in Duitsland op de F1-kalender. De laatste Grand Prix op Duitse bodem was de Eifel Grand Prix in 2020 op de Nürburgring. Die race – in het coronajaar – kwam er na lang aandringen van de Formule 1. De laatste echte Duitse GP dateert van 2019 (Hockenheim).

Max Verstappen wint in 2019 op Hockenheim de voorlopig laatste Duitse GP (Motorsport Images)

Stefano Domenicali ziet de teloorgang met lede ogen aan en pleit voor een terugkeer van een Duitse Grand Prix. “We moeten ervoor zorgen dat de traditionele Grands Prix hun plaats behouden”, zei de Italiaan tegen het Duitse Sport1. “Geloof me, ik ben teleurgesteld en ook verdrietig dat we op dit moment geen Duitse Grand Prix hebben. Maar helaas zie ik geen echte interesse van Duitsland om weer deel uit te maken van de Formule 1-kalender. Dat is jammer en eigenlijk moeilijk te geloven. Ik hoop dat dit in de toekomst weer zal veranderen.”

Domenicali werkte in de jaren negentig bij Ferrari, in de tijd dat Michael Schumacher heerste en in Duitsland voor volgepakte tribunes reed. “Ik zal die goede oude tijd nooit vergeten. De Duitsers zijn gepassioneerde autosportfans. De sfeer op de Nürburgring en Hockenheim was altijd fantastisch. Dat is ook de reden waarom ik wil gaan praten met de promotors en andere geïnteresseerde partijen. Het moet een open discussie worden om te peilen hoe de Formule 1 terug kan keren naar Duitsland. En ik zal daar een actieve rol in spelen.”

