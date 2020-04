Hockenheim bevestigt gesprekken met F1 over mogelijke GP in 2020

De CEO van het circuit van Hockenheim heeft bevestigd met de Formule 1 te spreken over de mogelijkheid om dit jaar een race te organiseren, nadat de Grand Prix van Duitsland aanvankelijk geen plek op de kalender kreeg.

Voor Duitsland was in 2020 geen plek meer op het reisschema van de Formule 1, omdat er ruimte gemaakt moest worden voor ‘nieuwe’ races (Vietnam en Nederland) en het Hockenheim sowieso al jaren lastig viel het financiële plaatje rond te krijgen.

Nood breekt echter wet en nu de Formule 1 de eerste tien Grands Prix van 2020 heeft moeten uitstellen dan wel afgelasten, zit de sport weer met de Duitsers om de tafel. Hockenheim zou voor de Formule 1 immers zomaar een pasklare oplossing kunnen zijn om een extra race te houden.

“Ik kan bevestigen dat we gesprekken met elkaar voeren”, vertelt Hockenheim-CEO Jorn Teske aan Autosport. Volgens Teske wordt over ‘een verscheidenheid aan onderwerpen’ gesproken. Daaronder? “De racekalender en de onzekerheid daaromtrent.”

Hockenheim en de Formule 1 hebben het zo ook gehad over de mogelijkheid een race op de Duitse baan te organiseren in coronatijd. “We hebben besproken of zoiets mogelijk zou zijn, en hoe.”

Volgens Teske zijn dit vooralsnog echter vrijblijvende gesprekken. “We hebben het niet over data, voorwaarden of contracten gehad. Dat is echter wel noodzakelijk alvorens dit serieus te onderzoeken.”

‘Geen financieel risico’

Het voor Hockenheim belangrijkste aan het (eventueel) organiseren van een Formule 1-race is ook in corona-tijd echter onveranderd: “Het mag financieel geen groot risico voor ons zijn.”

Onder de juiste (financiële) voorwaarden behoort zo ook een race zonder publiek eventueel tot de mogelijkheden voor Hockenheim, bevestigt Teske. De Formule 1 denkt nu immers aan een seizoensstart met ‘spookraces’ in Oostenrijk, Engeland en wellicht ook Hongarije.

Hockenheim is overigens niet het enige voormalige Formule 1-circuit dat heeft aangegeven eventueel open te staan voor het houden van een race. Het Italiaanse Imola heeft dit eveneens gedaan.

