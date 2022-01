Aan interesse geen gebrek: volgens CEO Stefano Domenicali zou de Formule 1 ‘makkelijk’ meer dan dertig races op de kalender kunnen zetten, maar ook hij erkent dat dit te ver gaat. “Er moet wel een soort limiet zijn.”

Het is echter een gouden tijd voor de Formule 1, vertelt Domenicali aan The-Race. Volgens de Italiaan in Amerikaanse dienst zijn de kijkcijfers niet alleen torenhoog, maar trekt de Formule 1 ook steeds meer ‘nieuwe fans’ uit nieuwe doelgroepen aan. Daarnaast leverde 2021 natuurlijk een ongekend spannende titelstrijd op, terwijl het er voor de toekomst ook goed uitziet met eerst nieuwe auto’s (in 2022) en later nieuwe motoren en benzine.

Het gevolg van deze optelsom is volgens Domenicali dat de Formule 1 ook zeer in trek is onder (potentiële) race-organisatoren. “Er is enorm veel interesse van nieuwe – maar ook oude – circuits die een plek op onze kalender willen. Ik denk zelfs dat we makkelijk dertig of meer Grands Prix op de kalender zouden kunnen zetten als we geen limiet zouden aanhouden”, zegt hij. Maar: “Die kant moeten we niet opgaan, want er moet wel een soort limiet zijn”, vindt hij.

Luxeprobleem

De Formule 1 zit zo met een luxeprobleem, erkent Domenicali. Het vergt volgens hem een ‘strategische benadering’, waarbij de sport moet kijken wat zowel zakelijk als met oog op de toekomst het beste is. “Ik denk dat we er het verstandigst aan doen een stabiele basis van een aantal vaste Grands Prix te hebben, terwijl we met andere races zouden kunnen rouleren”, oppert hij. “Dat zijn de soort zaken waar we nu over nadenken.”

De Formule 1-kalender voor 2022 telt sowieso al een recordaantal van 23 races. De enige nieuwe Grand Prix in 2022 is Miami. In 2023 wil China echter terugkeren op de kalender, terwijl Domenicali zelf graag ook de Duitse Grote Prijs zou terughalen. Turkije en Portugal kregen een plek op de ‘coronakalenders’ van 2020 en 2021 en zouden ook wel vaste prik willen worden, maar staan er niet op voor 2022.

Als wereldkampioenschap zijnde, zint de Formule 1 ook nog op een race in Afrika. Zuid-Afrika lijkt daarvoor de aangewezen plek. De sport schermt tevens nog met plannen voor een tweede race in China en een derde (naast Austin en Miami) in Amerika, bij voorkeur in Las Vegas. Dat het zo dringen wordt, is wel duidelijk. Domenicali heeft 23 races namelijk eerder wel de limiet genoemd, al heeft hij er ook op gezinspeeld dat uitbreiding naar 25 een optie is.