Jack Doohan onthult dat hij de race op Suzuka met pijn heeft gereden. De Australiër maakte tijdens de tweede vrije training in Japan een behoorlijke klapper, en voelde de rest van het weekend daar de consequenties van. Doohan is een week later echter weer opgeknapt, en klaar voor het aankomende raceweekend in Bahrein.

Jack Doohans tweede vrije training in Japan was maar van korte duur, want de Australiër klapte al na een paar ronden met 300 km/u in de muur. Alpine concludeerde achteraf dat de crash de eigen schuld was van de coureur, die een inschattingsfout maakte door de DRS-flap niet te sluiten. Doohan kreeg de rest van het weekend met de consequenties van zijn harde klapper te maken.

LEES OOK: Alpine legt de schuld bij Doohan na megacrash: ‘Inschattingsfout’

“Ik had al een beetje pijn op de vrijdag, maar op de zaterdag werd het nog erger. Op de zondag was zelfs nog een beetje erger”, vertelt Doohan in Bahrein. “Ik had vanaf het begin van de race pijn, maar tegen het einde viel het mee. De adrenaline heeft daarbij geholpen.” Voelt de Alpine-coureur zich een paar dagen later inmiddels weer de oude? “Een paar dagen vrij hebben zeker geholpen.”

Op naar Bahrein

Doohan kan daarom ook weer uitkijken naar het raceweekend in Bahrein. “Zolang je maar van je fouten kan leren. Dan kun je er daarna voor zorgen dat je weet waar de positieve punten vandaan kwamen en hoe je ze kunt herhalen”, vervolgt de coureur. “Het grootste doel dit weekend is om het van de start tot aan de finish soepel te laten verlopen en om gewoon te steeds dichterbij (de andere teams, red.) te komen.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.