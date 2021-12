Voor de FORMULE 1 special ‘Het kampioensjaar van Max’ diepte fotograaf Frits van Eldik unieke foto’s én verhalen uit zijn archief en geheugen op. Dit keer: een blik achter de schermen bij de geheime eerste formuleauto-test van een jonge Max Verstappen. “Binnen een uur liet hij zien hoe je zo’n auto de sporen moet geven.”

“Drie maanden”, herinnert Van Eldik zich nog, zolang zat er tussen Verstappens eerste meters in een formuleauto en het moment dat daar naar buiten toe ruchtbaarheid werd gegeven. Het jaar was 2013, en de vroege tiener Verstappen reed eigenlijk nog in de karts. “Hij was zelfs nog volop aan het strijden voor het wereldkampioenschap karten”, vertel Van Eldik. “Hij moest eerst nog ‘even’ wereldkampioen worden, maar ging al wel in een auto rijden.”

De auto in kwestie was een Formule Renault 2.0 van MP Motorsport. De locatie was Pembrey, een kleine maar gerenommeerde testbaan in Wales. “Het was een geheime test”, memoreert Van Eldik. Spannend was het ook wel. “Toen we daar aankwamen en Max voor het eerst in die Formule Renault ging zitten, voelde je de spanning. Ook omdat we wisten dat het ging regenen. Kan de koning van de kart het ook in een auto?”, was de vraag.

De regen kwam – als vanzelfsprekend – met bakken uit de lucht. Toch hield Verstappen junior zich niet bepaald in. “HIj reed zichtbaar zo hard, dat Jos stond te roepen dat Max het rustiger aan moest doen. De engineer van MP Motorsport wist ook niet wat hij zag; het was niet normaal.”

Toen Max binnenkwam, de pits in, had Jos aan één typisch Limburgs woord genoeg. “Hij vroeg: ‘enne?’ Max antwoordde: ‘Dit is zoveel makkelijker dan een kart, je hebt zoveel meer grip’. Die jongen zat voor het eerst in een raceauto en reed gelijk op de limiet. Binnen een uur liet hij zien hoe je zo’n auto de sporen moet geven. Dat is de kracht van de Verstappens: als je ze in een auto zet, zitten ze gelijk op de limiet. Die gave hebben ze allebei.”

