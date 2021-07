Peter van Egmond is als fotograaf aanwezig geweest bij meer dan 500 F1-races en is sinds het begin van FORMULE 1 in 1994 aan het tijdschrift verbonden. Zijn archief behelst misschien wel miljoenen foto’s met even zo interessante achtergrondverhalen. Vandaag: Alain Prost, de man met de Droopy-ogen.

Deze foto staat voor symbool voor het begin van mijn carrière. Ik zou voor Autovisie naar de Grand Prix van België maar er was iets misgegaan met de accreditatie, toen ben ik op de vrijdag maar op de tribune gaan staan om toch wat foto’s te maken. Dit is een traditionele meetrekker, niet zo heel bijzonder qua foto opzich. Hij is voor mij wel bijzonder in de zin van waar hij voor staat: het begin. En het is natuurlijk een prachtige, legendarische auto.

Alain Prost in de McLaren Honda F1 tijdens de van GP België in 1988 Foto: Peter van Egmond

Later in 1993 ging ik voor Renault Nederland werken om hun klasses te volgen, nationaal en internationaal. Waaronder ook de Clio Euro Cup, daar deden mannen als Bleekemolen, Kalff en Lammers aan mee. Die races waren altijd in het voorprogramma van de Formule 1, dat betekende ik dat ernaast kon doen. Zij hadden natuurlijk een goede relatie met Williams, die reden destijds met Renault-motoren. Dus ik had veel toegang.

Daar reed natuurlijk de op dat moment drievoudig wereldkampioen Alain Prost. Hij is heel karakteristiek, hij heeft van die trieste Droopy-ogen en echt een mooie Franse kop. Destijd werkte ik nog op dia, dat betekende dat je niets kon nabewerken. Aan deze close-up is niets gedaan, niet gesneden. Ze hadden in die tijd van die schermpjes die ze vasthielden, daarmee kon je mooi diepte aanbrengen met de onscherpe handschoenen in de voorgrond.

Dat bedenk je dan allemaal ter plekke maar je zag pas maandag het eindresultaat. Tijdens het ontwikkelen kwam je er achter of het gelukt was. De combinatie van kleuren is ook mooi, alleen dat spiegeltje stoort me nu wel een beetje! De andere foto is op Magny Cours genomen, Williams won dat jaar vrijwel alles door hun active suspension. Ook hier weer dat gegroefde gezicht van Prost, mooie bos krullen en het gebaartje, prachtig.

Alain Prost van dichtbij in de Williams Renault F1, 1993. Foto: Peter van Egmond

Alain Prost, winnaar van de Franse Grand Prix in 1993. Foto: Peter van Egmond