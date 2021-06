In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s van het afgelopen raceweekend. Foto’s met een verhaal, of gewoon mooie plaatjes. De vangst uit Frankrijk? De snelle reflexen van Max Verstappen, rennende commando’s in het voorprogramma en het ‘beloofde’ handje van de winnaar.

“Deze foto uit de kwalificatie laat wel zien dat het altijd druk is in de pits! Drukker dan onderweg naar het Circuit Paul Ricard zelfs, dit keer. De verhalen over het fileleed zijn bekend, maar de fans die mochten komen, werden nu via een compleet andere route gestuurd dan het Formule 1-personeel. Zo zag je dus meer files in de pits dan onderweg. Grappig is dat je een paar mensen op de pitmuur naar achter ziet kijken: het vinden van een gaatje in het verkeer is immers cruciaal in de kwalificatie. Timing is alles.” Lees ook: Vettel over fotograaf FORMULE 1 Magazine: ‘Altijd Scheiße waar die Holländer staat’ “In Frankrijk viel me in 2019 al op dat ze op het circuit een soort militaire oefening deden alsof ze werden aangevallen, tot schieten met losse flodders aan toe. Dit keer vloog er donderdag ineens heel laag een helikopter over het circuit, waar dit soort commando’s met een touw uit dropten. Een oefening voor zondag, toen we die helikopter kort voor de race ineens weer hoorden, de commando’s weer werden gedropt en ze op deze manier de trofeeën kwamen brengen! Daarvoor werd het volkslied al gespeeld door een korps van, volgens mij, het vreemdelingenlegioen. Ze hebben dus duidelijk wat met militairen in Frankrijk. Het was een heel ander voorprogramma dan je elders ziet!” “Dit is een foto van de start, of net na de start, eigenlijk. Max Verstappen had daar een behoorlijk scary moment, maar reageerde enorm goed door de auto onder controle te houden en de veilige lijn te kiezen. Hij had pole en die wil je dan natuurlijk verzilveren en dat lukte niet, maar hij hield de schade heel goed beperkt. Ieder ander had na zo’n wild moment denk ik achterstevoren gestaan, maar Max hield zijn auto met een supersnelle reflex in het gareel. Hij ging wel langs de verkeerde kant langs de paaltjes, maar ja, hij had zijn eerste plek verloren en dat was al straf genoeg.” Lees ook: Door de lens van Peter: Clash Verstappen en Hamilton in 10 foto’s “Dit vind ik de leukste foto van de reeks. Ik had zondagochtend Jos Verstappen aan de lijn en vertelde hem dat ik in bocht vijf zou staan, en vroeg of hij Max niet even kon vragen om niet te vergeten daar naar de fotografen te zwaaien als hij zou winnen, haha! Er zaten natuurlijk allemaal mensen op de tribune achter me en hij was heel blij met de overwinning, dus de vuist kwam uit de cockpit. Het was ook een geweldige race… Deze foto komt uit een reeks en ik heb er ook een paar van alleen Max met de hand uit de cockpit, maar het mooie aan deze is dat je Lewis Hamilton nog in de achtergrond ziet. Dat maakt het voor mij het perfecte plaatje na een spannende race.” “Omdat ik in bocht vijf stond bij het eind van de race, had ik er niet op gerekend een podiumfoto te kunnen maken. Het is vanaf daar namelijk nogal een stuk terug. Ik had echter mazzel: kort nadat ik die foto van Max met zijn vuist maakte, kwam er een shuttlebusje langs en kon ik mee naar het rechte stuk om een podiumfoto te maken – vanwege COVID mogen we namelijk nog altijd niet te dichtbij komen. Je ziet hier echt dat Max enthousiast en blij is, net als in de vorige foto. Hij zei niet zonder reden ook zelf al dat het één van zijn mooiste zeges was. Het was ook wel heel krap. Had hij Valtteri Bottas niet zo snel ingehaald, dan had Hamilton het misschien wel net gered…” Lees ook: Door de lens van Peter: Hoe Hamilton zich herpakte voor inhaalrace