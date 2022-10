In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit recente raceweekends. In Japan wierp Van Egmond zich uiteraard in de feestvreugde én het gedrang voor een foto van de net voor de tweede maal tot kampioen gekroonde Max Verstappen.

“Ik stond tijdens de race langs de baan en dacht dat Max Verstappen sowieso ‘gewoon’ kampioen was geworden. Omdat ik dacht dat hij zou winnen met de snelste ronde – die hij achteraf niet bleek te hebben – en automatisch kampioen zou zijn. Voor mij was er dus geen verwarring na afloop, haha!”

“Deze foto is genomen op het rechte stuk, waar na toch al een chaotische middag, de echte chaos nog moest komen. De ‘hoera-foto’ is een gevecht, waarbij een flinke dosis geluk komt kijken. Het is duwen en trekken, wat op mijn leeftijd toch iets lastiger wordt”, erkent Van Egmond, een veteraan als Formule 1-fotograaf.

Ondanks het gedrang, kreeg Van Egmond een foto die volgens hem een mooi verhaal vertelt. “Max ging voor de tweede keer op de schouders, net als zijn engineer Gianpiero Lambiase. Ondanks dat de flitser ‘GP’ half bedekt, vind ik het een mooie foto vanwege de synergie tussen Max en Lambiase. Het is natuurlijk een team effort, maar het leunt volgens mij ook wel op hoe die twee elkaar aanvoelen.”

