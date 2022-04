In de rubriek ‘Door de lens van Peter’ toont FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond zijn favoriete foto’s uit de recente raceweekends. In Saoedi-Arabië en Australië schoot Van Egmond met scherp in de pitstraat, wat een aantal technische pareltjes opleverde.

“De donderdag draait voor mij vaak om foto’s van interviews en coureurs maken en van teams die hun auto’s opbouwen. Door het weekend heen zijn de pitboxen vaak dichtgemetseld, maar donderdag in Saoedi-Arabië viel het licht mooi in de garages – die daar ook nog eens erg ruim zijn opgezet”, vertelt Van Egmond.

“Toen ik Alfa Romeo passeerde, zag ik dit plaatje, met de Ferrari-motor die open en bloot lag. Het komt niet vaak voor dat je zo’n foto kan maken zonder dat iets in de weg staat. Het mooie vind ik dat ieder team met de nieuwe regels zijn eigen oplossing heeft voor de sidepods. Van buiten zie je niet wat er onderhuids zit, nu wel. Hij hangt hier wel aan een soort lila-infuus, met wat wel koelvloeistof zal zijn.”

“Je ziet deze auto’s vaak met driehonderd per uur voorbijkomen”, mijmert Van Egmond, die vaak genoeg op slechts centimeters van de voorbij stormende bolides staat, “maar zonder bodywork vind ik ze eigenlijk mooier. Dan zie je pas hoe compact alles is ontworpen. Een kunstwerkje.”

Millimeterwerk

In Melbourne was Van Egmond ook weer op jacht naar mooie technische foto’s in de pits, waarbij hij zelfs een nieuwe lens als wapen had. “Nikon Nederland heeft mij gevraagd een nieuwe 400mm-lens, de 2.8, te proberen. Een mooie lens: niet goedkoop, maar je kunt hem overal voor gebruiken en behalve dat hij super beeldkwaliteit heeft, kan je als je van dichtbij fotografeert mooi met beeldonscherpte werken.”

“Toen ik de voorvleugel van McLaren zo in het licht buiten zag staan, viel het verstelmechanisme van de voorvleugel met de bijbehorende schaalverdeling me ook op. Qua compositie wilde ik hem zo maken dat hij voor mijn gevoel ‘klopt’, inclusief die schittering in de achtergrond. Die krijg je door met die lens scherp te stellen waar het moet, maar met het diafragma te spelen voor een mooie ‘onscherpte’.”

“Het hoofdonderwerp, het verstelmechanisme, wordt daardoor meer naar je toegetrokken”, legt Van Egmond uit. “Ondanks dat dit een foto is van iets dat stilstaat, heb ik echt de tijd genomen om de compositie goed te krijgen.”

