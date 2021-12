FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond volgt Max Verstappen al jaren op de voet en heeft omdat hij ook voor de Verstappens werkt toegang die anderen niet krijgen. Voor de FORMULE 1-special ‘Het kampioensjaar van Max’ vertelt Van Egmond het verhaal achter een aantal van zijn meest bijzondere Verstappen-foto’s, zoals deze plaat van Verstappens befaamde optreden in de Braziliaanse buien van 2016.

“Persoonlijk vind ik Brazilië 2016 nog steeds een van Max’ beste races ooit”, krijgt Van Egmond gelijk een glimlach op zijn gezicht als hij eraan terugdenkt. “Ik had destijds ook even een flashback naar 1996, toen zijn vader Jos er met Arrows een geweldige race reed in de regen tot zijn motor stukging.”

“Jos zat voor die race met een big smile op de neus van zijn auto van: ‘dit wordt mijn dag'”, weet Van Egmond nog. Zo vader, zo zoon, zo bleek twintig jaar later voor wie dat nog niet wist. “De Verstappens zijn gewoon heel goed in de regen.”

“Opvallend vond ik in 2016 dat de race achter de safetycar begon en terwijl iedereen daar als een mak schaap achteraan reed, liet Max zich terugzakken om vervolgens hard de bochten in te duiken. Bij de tweede keer had ik hem door”, grijnst Van Egmond, “hij zocht zijn rempunten en lijnen voor als het losging.”

En los, dat ging het daarna. Verstappen reed in Brazilië een legendarische, spectaculaire race vol schitterende inhaalacties. “Hij spinde zelfs nog een keer en viel ver terug door pitstops, maar knokte zich weer naar voren. Het was schitterend om daar bovenop te zitten”, zat Van Egmond onder meer eerste rang bij deze inhaalactie op Nico Rosberg.

Verstappen passeert Nico Rosberg. Foto: Peter van Egmond.

