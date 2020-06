Door de lens van Peter: Oogcontact met de coureurs

FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond is kind aan huis in Monaco. Sinds 1990 miste hij geen Grand Prix in het prinsdom. Ook na dertig edities blinkt het kroonjuweel van de koningsklasse nog steeds voor hem. “Dichterbij dan in Monaco kun je niet komen. Je ziet en hoort de auto’s niet alleen van dichtbij, je voelt de Formule 1 er tot in je botten.”

“Monaco staat sinds die eerste keer hoog op mijn lijstje. Het is de charme. Er zijn collega’s die er een hekel aan hebben, maar als dat zo is, kun je beter thuisblijven”, vertelt Van Egmond. “Het mooie is dat je Monaco natuurlijk kent van de TV – ik had het voor die eerste keer ook alleen op TV gezien – en dan denk je al: wat is het smal. Maar het is nóg smaller dan je denkt, en het hoogteverschil komt ook niet echt over op TV.”

Lees ook: Monaco door de lens van Peter: ‘Zeg Monaco en iedereen denkt toch aan de tunnel’

Nergens komt Van Egmond zo dicht bij de actie als in Monaco. “Dat kleine stukje wit en oranje links is de pylon bovenop de vangrail, waar ik overheen hang…”, verduidelijkt onze huisfotograaf. “Voor coureurs is die pylon waar ze kijken bij het insturen, dus ze kijken als je hier zit ook naar jou – en jij naar hun. En dan rijden ze vol de camera in, heerlijk.”

Lees ook: Functioneel lelijk: Tyrrells X-wings door de lens van Peter

Bestel hier de nieuwe editie van FORMULE 1, met daarin ook exclusieve foto’s van Jan Lammers’ rentree in de Formule 1. Verder: de 33 meest invloedrijke F1-coureurs, het DNA van de Formule 1 én DE GROTE F1 FOTO met mooie prijzen! FORMULE 1 nr 06/07 ligt nu in de winkel. Gebruik online code ‘GRATIS’ en je betaalt tijdelijk geen verzendkosten!