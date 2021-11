Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email

In het stadiongedeelte van het Autódromo Hermanos Rodríguez , normaal gesproken niet een plek waar ingehaald wordt, probeerde Verstappen het toch. “Het is een brede bocht dus het past makkelijk”, vond de Nederlander zelf achteraf. Hij kwam er ook langs maar halverwege de bocht zag Verstappen de Mercedes naar zich toe sturen. “Ik zag dat hij ging insturen. Misschien zag hij me niet op tijd maar ik voelde een tik op mijn achterband en dat was het eigenlijk.”Van Egmond zag het voor zijn neus gebeuren en schoot raak. “Ik stond daar eigenlijk voor een ander soort foto, ik wilde Bottas vastleggen maar dan een stuk eerder in de bocht. Toen kwam daar ineens Max Verstappen vanuit het niets, zowel Bottas als ikzelf zagen hem niet aankomen. Ik had eigenlijk helemaal niet de juiste lens erop zitten om dit vast te leggen.” Inzoomend op de foto is te zien dat de band beschadigd is. “Ik volgde ze op intuïtie, een lucky shot net na de touché. Je kan de groef zien op de band, linksonder loopt hij al van de velg af. ”Verstappen had de lekke band pas in de gaten toen hij de ingang van de pitsstraat al voorbij was. Bij de volgende doorkomst in het stadion was het rubber al van de band gereden, alleen de velg was nog over. De vloer bleef voor zover bekend grotendeels intact, na een pitsstop kon Verstappen zijn weg vervolgen. De zesde plek was uiteindelijk het maximaal haalbare. “Het is hét moment van de wedstrijd. Als dit niet was gebeurd, had Verstappen gewonnen. Dan had hij zijn eerste stint kunnen verlengen en aan het einde van de race veel meer over gehad dan Hamilton.” Lees ook: Verstappen over touché met Bottas: ‘Misschien zag hij me niet op tijd’