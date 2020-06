Door de lens van Peter: op de hotelkamer van Jan Lammers in Suzuka

In de nieuwste editie van FORMULE 1 neemt huisfotograaf Peter van Egmond je meer naar Suzuka 1992 voor een unieke fotoreportage van Jan Lammers’ comebackweekend. Peter volgde Jan overal, tot op zijn hotelkamer aan toe. “Dit was de eerste keer dat ik foto’s mocht maken terwijl een coureur in z’n onderbroek op bed lag.”

Meer dan tien jaar zat er tussen Jan Lammers’ op dat moment laatste Grand Prix-optreden, Nederland 1982, en dat op Suzuka, waar hij voor het team van March zou uitkomen.

Reden genoeg voor Peter van Egmond om de Nederlandse Formule 1-coureur naar Japan te volgen, en hem daar letterlijk en figuurlijk op de voet te volgen.

Lees ook: Door de lens van Peter: ‘De foto waar ik het meeste aan heb verdiend, Villeneuve vs Schumacher’

“Ik kende Jan al wel, maar zou niet zeggen dat ik toen al echt een band met hem had. Gelukkig is Jan de moeilijkste niet – integendeel, hij is altijd heel vriendelijk en open. Het leverde, vind ik, toch bijzondere foto’s op. Door Jans openheid, maar ook omdat je toen nog veel meer toegang achter de schermen had”, vertelt Van Egmond. “Ik mocht van Jans manager Hans van Rennes zelfs op de kamer komen voor wat foto’s.”

(tekst loopt door onder de foto)

“Dat je überhaupt op de hotelkamer van een coureur komt, is natuurlijk bijzonder. Oké, ik heb van Max ook wel foto’s op z’n kamer gemaakt, maar dit was de eerste en enige keer dat ik foto’s mocht maken terwijl een coureur in z’n onderbroek op bed lag en gemasseerd werd, terwijl Jans toenmalige vrouw Fardous nog wat badges op zijn overall naaide. Nu ondenkbaar, maar het laat zien hoe last-minute het was.”

