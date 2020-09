Door de lens van Peter: Verstappens week in Italië in een foto gevat

lkmgklfdkngfn Als één van de weinige fotografen is onze huisfotograaf Peter van Egmond wél aanwezig bij de Grands Prix in 2020. Een wandeling rond het Circuit Mugello leidde tot de toevallige ontdekking van een mooie fotolocatie met uiteindelijk dé foto als het gaat om Max Verstappens raceweekend.



“Mijn verblijfplaats in Toscane was nog dichterbij het circuit dan ik dacht. Terwijl ik op woensdag de toerist wilde uithangen, kwam ik min of meer toevallig bij een achteringang van de baan terecht. De beveiliger vroeg me wat ik kwam doen, maar in plaats van me weg te sturen, zei hij dat het terrein die dag vrij toegankelijk was. Alle hekken stonden inderdaad open en ik heb zelfs nog een stukje over het circuit kunnen rijden.”

“Bij het uitkomen van de eerste bocht merkte ik in de publiekszone een goede fotolocatie op voor een mooie overzichtsfoto. Niet wetende natuurlijk dat Max Verstappen middenin het drama betrokken zou raken. Dat had ik liever niet gehad, maar als het toch gebeurt, dan heb ik er liever wel een foto van.”

