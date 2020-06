Door de lens van Peter: Wanneer die-hard fans als eerste het circuit op willen in Japan

In de nieuwste editie van FORMULE 1 neemt huisfotograaf Peter van Egmond je meer naar Suzuka 1992 voor een unieke fotoreportage van Jan Lammers’ comebackweekend. Peter volgde Jan overal, maar zag ook verder op het circuit uitzonderlijke taferelen. “Dankzij Honda en Ayrton Senna, die daar nog net geen God was.”

Meer dan tien jaar zat er tussen Jan Lammers’ op dat moment laatste Grand Prix-optreden, Nederland 1982, en dat op Suzuka, waar hij voor het team van March zou uitkomen. Reden genoeg voor Peter van Egmond om de Nederlandse Formule 1-coureur naar Japan te volgen, en hem daar letterlijk en figuurlijk op de voet te volgen. Maar natuurlijk heeft onze huisfotograaf ook altijd oog voor andere opvallend taferelen die zich afspelen.

“Dit zie je nergens anders. Ik was al bij flink wat Grands Prix geweest, maar verbaasde me erover dat er donderdag al rijen mensen – netjes – op straat lagen om vrijdag als eerste het circuit op te kunnen”, vertelt Van Egmond. “Suzuka was toen altijd uitverkocht. Dankzij Honda en Ayrton Senna, die daar nog net geen God was.”

