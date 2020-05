Doornbos: ‘Verstappen heeft bewezen dat ie het kan, dus de bal ligt bij Red Bull’

Robert Doornbos denkt dat Max Verstappen de bal bij Red Bull heeft gelegd wat betreft zijn kans op toekomstig succes. Daarnaast is hij ervan overtuigd dat Verstappen, ook nu hij er al vijf seizoenen in de Formule 1 op heeft zitten, een nóg betere coureur kan worden.

In de FORMULE 1 Special over de geschiedenis van zeventig jaar Formule 1, gaan we in op wat Verstappen in zijn vijf seizoenen tot op heden voor de koningsklasse van de autosport heeft betekend.

Aan het woord komt een panel bestaande uit ex-Formule 1-coureur en Ziggo Sport-analist Doornbos, Ziggo Sport-commentator Olav Mol en autosportverslaggever Allard Kalff.

‘Bal ligt bij Red Bull’

Gevraagd naar hoe hij de toekomst van Verstappen ziet, stelt Doornbos dat de bal wat toekomstig succes betreft bij Red Bull ligt.

“Max heeft namelijk bewezen dat ie het kan”, meent Doornbos, “dus verschuift het balletje naar het team: ‘ik ben er klaar voor, zorgen jullie maar voor een auto en motor die goed genoeg zijn voor het WK.”

Doornbos twijfelt er verder niet aan dat Verstappen de komende jaren alleen nog maar beter zal worden. “Maar dat zal vooral achter de schermen zijn en minder zichtbaar voor ons”, denkt Doornbos.

Een van de redenen waarom hij verwacht dat Verstappen nog verder zal groeien als coureur? Omdat hij leert van zijn fouten, aldus Doornbos. “Het afgelopen seizoen zag je al bijna geen fout meer.”

