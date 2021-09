Robert Doornbos denkt dat de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort zich in een rijtje legendarische races kan scharen. “Zeker als COVID straks onder controle is en je hier uiteindelijk met 100.000 fans zit.”

Monza, Monaco, Suzuka, Indianapolis: Robert Doornbos heeft een aantal historische races op iconische circuits gereden, en weet wel wat een race bijzonder maakt. De Dutch GP op Zandvoort, waar de Formule 1 komend weekend na 36 jaar afwezigheid terugkeert, heeft ook alles in huis om een autosportklassieker te worden, vertelt Doornbos FORMULE 1 Magazine.

“Het moet natuurlijk nog blijken hoe Zandvoort zich tot dat soort races verhoudt, want we zitten nog in de opbouw. Maar”, benadrukt hij, “als je 70.000 man op de tribune kan krijgen en uiteindelijk 100.000 als COVID onder controle is, hoort Zandvoort wel bij die legendarische circuits en races.”

Doornbos zelf weet ook hoe dat is. Toen hij in de Formule 3 Masters racete op Zandvoort, in 2002 en 2003, zaten de tribunes ramvol. In 2003 werd hij achttiende, het jaar ervoor werd hij er al in de opwarmronde vanaf gereden. “Dat was natuurlijk pijnlijk, maar het was wel gaaf voor al dat publiek te rijden.”

“Wat het is met een thuisrace: je gaat er niet harder van rijden, maar het geeft wel een enorme kick. Ik heb hier op Zandvoort ook een Formule 1-demo gedaan voor Red Bull”, memoreert hij, doelend op 2006. “Dat is een hele mooie herinnering. Dat was heel gaaf.”

Komend weekend is Doornbos in een andere hoedanigheid op Zandvoort, als analist voor Ziggo Sport en ambassadeur voor partners. “Het wordt extreem druk. Ik heb echt tijdslots moeten inboeken. Al ben ik er in de eerste plaats voor het tv-werk voor Ziggo. We gaan alle trainingen analyseren en hebben ’s avonds het Formule 1 Café. Ik kom tijd te kort, maar het is super dat het zo leeft. Ik ben daar heel blij mee.”

