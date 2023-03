Op 27 april wordt hij 80 jaar, maar nog altijd is hij fris en fruitig actief binnen de Formule 1. Toch rijst steeds vaker de vraag: hoe lang gaat Dr. Helmut Marko nog door bij Red Bull Racing? De Oostenrijker liet zich daar de afgelopen dagen zelf enkele malen over uit.

Of het nu is dat de jaren beginnen te tellen of dat hij met zijn team en coureurs alles al een keer (of zelfs meerdere keren) heeft gewonnen – er zijn diverse redenen denkbaar waarom Marko het zomaar eens welletjes kan vinden bij Red Bull in het algemeen en de Formule 1 in het bijzonder. Onderschat daarbij niet de invloed van het overlijden van zijn vriend en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz een half jaar geleden.

Dat heeft namelijk veel veranderd, zo vertelt de 79-jarige Marko in gesprek met Speedweek. Mateschitz en hij hadden tijdens een Grand Prix-weekend veel contact. “Na elke training en race hadden we telefonisch contact. Zo’n rechtstreeks, persoonlijk en vriendschappelijk contact mis je nu, dat is er niet meer.”

Marko ziet geen gelijke in de sport. “Didi was een visionair, maar toonde ook zijn emoties. Dat zie ik nu nergens meer.”

Na het overlijden van Mateschitz kwam er in de persoon van Oliver Mintzlaff een opvolger. Hij is binnen het concern nu de topman met Formule 1 in zijn pakket. Marko: “We hebben elkaar twee keer gesproken. Hij heeft wat indrukken kunnen opdoen. In hoeverre hij meegaat in onze (Red Bull Racing, red.) ideeën? Dat zullen we gaan merken.”

Ook dat kan zomaar van invloed zijn op de toekomst van Marko binnen het meest succesvolle Formule 1-team van dit moment. Hoewel de Oostenrijker uitkijkt naar nog meer succes met Max Verstappen en ook de samenwerking met Ford vanaf 2026, wil hij zich nergens op vastpinnen.

“Want uiteindelijk ben ik een vrij man”, is zijn uitleg. “Ik kan in principe stoppen op elk gewenst moment, zeker als ik het niet meer naar de zin heb. Dus we zullen zien wat de toekomst brengt.”

