Het ging in de vrije trainingen al niet goed, maar toch was de verrassing in de kwalificatie enorm: zowel Max Verstappen (elfde) als Sergio Pérez (dertiende) slaagde er in Singapore niet in de top-10 te bereiken. Er lijkt voor Verstappen een vloek te rusten op de Grand Prix van Singapore.

Snel was Red Bull vrijdag al niet, maar er was toen bij Verstappen nog hoop dat de balans in de auto zaterdag beter zou zijn. En zo niet, dan was er allicht nog kans om vanuit de subtop de concurrenten zoals Ferrari en Mercedes zondag in de race mogelijk aan te vallen – hoe lastig ook in Singapore. Het echec dat zaterdag in de kwalificatie volgde, had niemand echter kunnen voorzien.

Verstappen kende al een slechte eerste run in Q2 en moest in de laatste seconden het vege lijf proberen te redden. Dat lukte niet, al vroeg in de ronde bleek dat de auto niet deed wat de Nederlander wilde. Përez op zijn beurt spinde en was zodoende ook het haasje. Uiteindelijk was het nota bene Red Bull-junior Liam Lawson die in de AlphaTauri ervoor zorgde dat Verstappen van tien naar elf zakte.

Zo duurt de vloek van Singapore voort voor Verstappen. Nog nooit wist de tweevoudig wereldkampioen er te winnen, vorig jaar was er bijvoorbeeld in de kwalificatie de dure fout dat er te weinig brandstof in de Red Bull zat. Overigens wordt Verstappen mogelijk ook nog bestraft voor incidenten in de pitstraat en het hinderen van Yuki Tsunoda.

