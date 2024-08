Alexander Albon is zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Dutch GP gediskwalificeerd. De wedstrijdleiding constateerde dat de vloer van zijn Williams-bolide niet aan de vereisten voldeed en dus werd de Britse Thai uit de uitslag geschrapt. Hij was als achtste geëindigd, maar moet nu achteraan beginnen.

De diskwalificatie van Albon is een fikse aderlating voor Williams. Het betekent dat bijna zekere punten in rook opgaan, want op het circuit van Zandvoort is het voor Formule 1-auto’s nu eenmaal moeilijk inhalen. Daarbij komt dat niet alleen Albon, maar ook teamgenoot Logan Sargeant vanaf de laatste rij zal starten. Hij zette in de kwalificatie geen tijd neer en daarmee is het sportieve drama voor Williams compleet.

De afwezigheid van Sargeant in de kwalificatie had alles te maken met de flinke crash tijdens de derde vrije training. De Amerikaan, bezig aan zijn laatste wedstrijden in dienst van de Engelse renstal, schreef zijn auto volledig af. De bolide vatte zelfs vlam. De coureur bleef gelukkig ongedeerd.

