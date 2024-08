Logan Sargeant zorgde zojuist voor de tweede rode vlag dit weekend. De coureur kwam op het gras terecht bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht. Hij verloor controle over de auto en kwam hard in de vangrail terecht. Zijn Williams stond vrijwel meteen in de brand, maar de Amerikaan wist gelukkig op tijd de auto uit te stappen. Bekijk hier een video van het moment.

