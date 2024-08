Nico Hülkenberg veroorzaakte in de trainingssessie de eerste rode vlag dit weekend. Hij verloor controle over zijn Haas en belandde uiteindelijk in de bandenstapel. Dit gebeurde in de eerste bocht op het circuit van Zandvoort. Bekijk een video, samengesteld door Viaplay, van het moment tijdens de tweede vrije training.

